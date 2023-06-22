النيابة تطلب التحريات حول إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بأكتوبر

باشرت النيابة العامة بمدينة أكتوبر التحقيقات في حول إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بين طرفين.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة.

كان المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاج والطوب ووجود مصابين بالحى الثانى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص، وطرف ثان 6 أشخاص بسبب خلافات سابقة تجددت بين اثنين من الطرفين وتدخل باقي المتهمين كل لنصرة ذويه مما تسبب في إصابتهم جميعاً بجروح وكدمات متفرقة وتم ضبط طرفي المشاجرة وإجراء الإسعافات اللازمة لهم واقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.