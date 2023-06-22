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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مع اقتراب عيد الأضحى.. الأجهزة الأمنية ترفع درجة الاستنفار إلى القصوى

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
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رفعت الأجهزة الأمنية  درجة الإستعداد القصوى لتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

في السياق ذاته، تشهد كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرورات والجولات التفقدية من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للوقوف على مدى انتظام  الخدمات والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

درجة الاستعداد القصوى خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية حلول عيد الأضحى المبارك