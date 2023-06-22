عودة لبنى عبد العزيز إلى استوديوهات الإذاعة

عادت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز برفقة فريق عمل برنامج Auntie loulou

إلى العمل داخل استديوهات إذاعة البرنامج الأوروبي بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات بسبب ظهور فيروس كورونا.

كانت الفنانة القديرة تجري تسجيل برنامجها بانتظام طوال تلك الفترة من داخل منزلها، حيث يلتقي بها الفريق أسبوعيا لتسجيل الحلقة ثم تسليمها للإذاعة من أجل إذاعتها بعد الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها.

جاء هذا القرار بعد تولي الإعلامية منى نجم منصب المدير العام لإذاعة البرنامج الأوروبي حيث كانت حريصة على استمرار بث البرنامج، كما أنها حريصة على إحياء التراث الإذاعي للبرنامج الأوروبي الذي يحفل بكم كبير من المادة التراثية الإذاعية الثرية التي شغلت عقول المثقفين و المتعاطين للثقافات الغربية على مدى عقود طويلة.

يذكر أن برنامج Auntie loulou هو أقدم برنامج إذاعي يبث عبر الإذاعات المصرية، حيث بدأت لبنى تقديمه منذ مطلع الخمسينيات، ثم انقطعت عنه فترة غيابها عن مصر واستقرارها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت مرة أخرى إلى تقديمه مطلع الألفية الثالثة، ويذاع البرنامج أسبوعيا على إذاعة البرنامج الأوروبي يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، وتكون الإعادة يوم الإثنين الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويوم الثلاثاء في الخامسة والربع صباحا.