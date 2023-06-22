تضامن الأقصر: خطة عمل متكاملة لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، رفع درجة الاستعدادات القصوى، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث سيتم ذبح الأضاحي بالمجان.

وقال محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم الخميس، إن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين لهذا العام، تم تحت رعاية المديرية، وبالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت (50) عجل بلدي سيتم ذبحهم بالتعاون مع مجازر وزارة الزراعة المعتمدة، وتحت إشراف الطب البيطري خلال أيام التشريق، وسيتم توزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الأقصر.

وأوضح شعبان، أن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق، ويلي مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف، ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

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