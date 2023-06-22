الكهرباء: عودة التيار بعد فصل التغذية عن مناطق تابعة لمحطة محولات نجع حمادي الصناعية

أعلنت وزارة الكهرباء منذ قليل، عودة التيار الكهربى لكافة المدن والمناطق التى حدث فصل للتغذية الكهربية بها نتيجة الفصل التلقائى بمحطة محولات نجع حمادى الصناعية جهد 500 ك.ف.

كانت قد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة عن انقطاع الكهرباء عن بعض المدن والمناطق التى يتم تغذيتها من محطة محولات نجع حمادي الصناعية وبعض الدوائر المتصلة بها.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه في تمام الساعة 1:30 مساءً حدث فصل تلقائي لمهمات محطة محولات نجع حمادي الصناعية جهد 500 ك.ف. أدى إلى فصل التيار الكهربي عن بعض المدن والمناطق التي يتم تغذيتها من محطة محولات نجع حمادي الصناعية وبعض الدوائر المتصلة بها.

وأكدت الوزارة أنه تم على الفور إعادة التوصيل الكهربي لهذه المهمات وتم عودة التغذية الكهربية لبعض المناطق المفصولة تدريجيا، ويجري العمل على عودة التيار الكهربي لكافة المناطق.