آمنة: الحكومة وضعت تحقيق النمو المستدام والشامل على رأس أجندتها

أكد اللواء هشام أمنة ، وزير التنمية المحلية أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت الحكومة تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والشامل على رأس أجندتها التنموية، ووضعت " خلق اقتصاد متنوع معرفي تنافسي" هدفاً رئيسياً ضمن مستهدفاتها الست برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف الوزير خلال كلمته ضمن فعاليات إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية،الذي عقد اليوم الخميس بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن الحكومة تدرك أهمية مراعاة السياقات المحلية وتمكين المحافظات من قيادة عملية التنمية، عن طريق تحديد احتياجاتها التنموية ودعم وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها وتوجيه استثماراتها لتحقيق هذه المستهدفات على المستوى المحلي وفق مؤشرات كمية محددة، مشيرا إلي أنه السبيل الوحيد لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والعالمي.

وتابع آمنة: “لقد كان هذا الفهم بمثابة بداية لجهود رامية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، تعاونت في دفعها وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مع الإدارة المحلية وعدد من شركاء التنمية الدوليين”.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك الجهود ارتكزت على دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية سواء من خلال ترجمة رؤية مصر لخطط استراتيجية لعدد من المحافظات حتى عام 2030، أو البدء في رصد التقدم المحرز نحو تلك الأهداف من خلال العمل على إعداد التقارير المحلية الطوعية.

وأردف: صاحبت كل هذه الجهود إصلاحات هيكلية وتشريعية ساعدت في توفير البيئة الممكنة للإدارة المحلية لدعم دور المحافظات في قيادة عملية التنمية على المستوى المحلي ونحو تحقيق مزيد من اللامركزية المالية والإدارية على رأس هذه الإصلاحات منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وما تتضمنه من دعم التحول التدريجي نحو التخطيط البرامجي والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية من خلال السقف التمويلي والمعادلة التمويلية لتحسين قدرة المحافظة على التخطيط الجيد وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، وكذا تطوير نظم إدارة الأصول المملوكة للوحدات المحلية وتعظيم الإيرادات المحلية لدعم فعالية الإدارة المحلية في مصر في تحقيق عملية التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى دعم الحكومة مبادرات تستهدف تحسين الأداء التنافسي وخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية للمحافظات من خلال مبادرة منح الأداء باعتبارها جزء من منظومة متكاملة لإصلاح الإدارة المحلية.

