نصائح للحصول على بشرة نضرة ومشدودة

تحرص جميع النساء على أن تكون بشرتهن صافية، نضرة وخالية من أي حبوب أو هالات تؤثّر على مظهرها، لذلك ابتكر خبراء العناية بالبشرة العديد من الأساليب التي يمكن اتباعها لتبقى البشرة صافية ومشرقة.

وصفات لبشرة مشدودة

قناع الترمس:

• امزجي ملعقة كبيرة من ترمس مطحون بشكل جيدٍ إما مع ماء الورد أو لبن الزبادي، وضعيه على وجهكِ واتركيه حتى يجف لنحو نصف ساعة وشاهدي النتائج.

• بإمكانكِ استخدام ملعقةٍ مطحونةٍ من الترمس مع عسل النحل لتغذيةٍ أفضل للجلد.

قناع الليمون واللوز:

• تحتاجين إلى كوب من ماء الورد، ملعقة صغيرة عصير ليمون، 5 قطرات زيت اللوز، ملعقة من نشاء الذرة.

• اخلطي المكونات جيدا، ضعي الخليط على الوجه بشكل دائري وانتظري حتى يجف. ماء الورد يعمل على شد وتقليص المسام. وزيت اللوز يحتوي على المواد المضادة لتقشف الجلد مع المساعدة على بناء خلايا جديدة.

قناع البيض:

• اخفقي بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون حتى يصبح المزيج رغوة، أزيلي الغشاء الرقيق الملتصق بقشرة البيضة، فهذا الغشاء غني ببروتين الكولاجين المعروف بإعادة الشباب البشرة و مرونتها.

• ضعي المزيج على بشرتك، ثم ضعي الغشاء على شكل شرائح على المناطق التي ترين أنها بحاجة للشد والمسامات الواسعة، ثم اضيفي باقي المزيج فوقها حتى تثبت.

• اتركي القناع حتى يجف من 15 إلى 30 دقيقة ثم أزيليه بالماء الفاتر وستدهشين من النتيجة التي تحصلين عليها، وأخيرا، لا تستعملي أكثر من قناعين لشد البشرة في الأسبوع، كي لا تتعبي بشرتك.

5 نصائح لشد البشرة



اتباع بعض العادات اليومية الغير صحية يؤثر على صحة البشرة بالسلب، فالتدخين وتناول كمية كبيرة من المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين والسهر ومشاهدة التلفاز لوقت طويل يتسبب في إرهاق البشرة وترهلها، وللحصول على بشرة مشدودة عليكِ التوقف عن تلك العادات واتباع عادات صحية تساعد على شد البشرة.

النوم

تعتبر فترة النوم هي الفترة التي تسترخي بها بشرتك ولهذا تظهر علامات الإجهاد على وجه من لا ينام بشكل منتظم، لذلك احرصي على تنظيم أوقات نومك اليومية بحيث لا تقل عن 7 ساعات للحفاظ على بشرة مشدودة وصحية.



وخلطات طبيعية



يمكنك الاستعانة بمكونات طبيعية للحصول على بشرة مشدودة من خلال تحضير خلطات طبيعية في المنزل، كخلطة العسل والليمون أو الحليب والعسل.



التغذية



تناول الأغذية الصحية من الأمور المهمة للحافظ على صحة الجسم بشكل عام وصحة البشرة بشكل خاص، فالبشرة تتغذى على ما تقومين بتناوله من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن، لذلك احرصي على أن تحتوي وجباتك اليومية على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن العضوية لحماية بشرتك من التجاعيد المزعجة.

المياه

أثبتت الدراسات العملية أن تناول كمية كبيرة من المياه مفيد صحيًا بشكل كبير حيث يعمل على تنقية الجسم من السموم المخزنة والتخلص من الوزن الزائد سريعًا وبدون مجهود، أما من الناحية الجمالية فالمياه تعمل على شد البشرة من خلال منعها عن التعرض للجفاف المسبب الرئيسي لظهور التجاعيد، لذلك احرصي على تناول كميات كبيرة من المياه للحفاظ على صحة بشرتك وجسم.

نصائح لبشرة صافية

• عليكِ أن تشعري بعمر بشرتكِ الحقيقي، وأن تستخدمي لذلك العمر الكريمات والمرطبات المناسبة له دون أية مبالغة.

• احرصي على تناول طعام يحتوي على العناصر الغذائية المهمة والأساسية في تغذية البشرة، وتحديداً الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن كالخضراوت والفواكه إضافةً إلى البقوليات، وابتعدي عن الأغذية التي تحتوي على الدهون المشبة والزيوت المهدرجة؛ لأنّها تؤدي إلى تراكم الدهون وتسبب الالتهابات.

• ابتعدي عن الضغوطات العصبية والنفسية التي تسبّب لكِ التوتر والإجهاد، فالبشرة كغيرها من خلايا الجسم تحتاج إلى راحة واسترخاء؛ لأنّ العصبية تؤّدي إلى ظهور التجاعيد على الوجه بشكل أسرع وفي مدة أقل.

• حافظي على ممارسة الرياضة، فعدا عن كونها مهمة لصحة الجسم هي أيضاً ضرورية للصحة النفسية والتخلّص من التوتر.

• احرصي على استخدام منتجات تجميل طبية من مصدر موثوق، وابتعدي عن المنتجات التجارية؛ لأنّها تضر ببشرتك أكثر من أي شيء آخر.

• احرصي على أن تكون مساحيق التجميل التي تستخدميها متناسبة لنوع بشرتكِ، فالكريمات التي تحتاجها البشرة الجافة تختلف عن تلك الخاصة بالدهنية أو المركبة.

• إذا تجاوزتي سن الأربعين فاحرصي على أن تكون بشرتك متجانسة، ففي هذا العمر تطرأ تغيّرات هرمونية تؤدّي إلى عدم توحّد لون البشرة، وهنا يمكنكِ استخدام كريمات العناية بالبشرة والتي تختص بعلاج هذه الحالة.

• احرصي على تدليك بشرتكِ بشكل يومي، وذلك من خلال وضع يديك على خدودكِ وجبينك بشكل دائري، ثم تدليك الرقبة من أعلى إلى أسفل.

• كوني مبتسمة دائماً فسر جاذبية المرأة هو ابتسامتها، ويمكنكِ الاستعانة بأحمر الشفاه المناسب لوجهكِ وتنظيف أسنانك جيداً .



• أكل الأعشاب البحرية..

الأعشاب البحرية جزء كبير من النظام الغذائي الياباني، فهو يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة، ويعد ثروة غنية بالفيتامينات والمعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K والحديد والفولات، وهذا يجعلها إضافة فعالة بشكل خاص لنظام غذائي متوازن.

•ةويعتقد أن تناول الأعشاب البحرية بانتظام يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس وظهور البقع، كما أنه يحتوي على بعض المكونات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل من التورم والاحمرار، وأيضا لأنه يحتوي علي اليود يجدد البشرة ويساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي.



- تدليك الوجه..

يتعتبر التدليك المنتظم للوجه مثاليا حيث إنه يحفز الدورة الدموية ويساعد على تخفيف ألم العضلات، ولذا يجب تعلم تدليك الجسم والوجه بشكل خاص، أو القيام بشراء جهاز مساج جيد للوجه باستخدام بكرات متعددة الزوايا، وعليكي استخداكه يوميا، فيعمل علي زيادة الدورة الدموية في الوجه وهذا يقلل ظهور التجاعيد، وينعش مظهرك،

حيث يحتوي الوجه ي على أكثر من 40 عضلة يمكن أن تسبب التجاعيد عند التوتر، فإن تدليك الوجه يقلل أيضًا من علامات الشيخوخة. وأخيرًا ، يساعد تدليك الوجه على تخفيف التوتر الذي يمكن أن يمنحك مظهرًا أكبر من سنك.



- استخدام غسول طبيعيي للبشرة..

من الضروري تقضية اليوم خارج المنزل عليكي تنظيف بشرتك ولذا عليك استخدام غسول طبيعي للبشرة، فبدلاً من الغسيل عدة مرات في اليوم باستخدام منظف قاسي، اختر منتجا يحتوي على عدد قليل من المكونات الكيميائية وتغسل الوجه مرة واحدة في اليوم عند النوم، و لتجنب تجريد الجلد من الرطوبة. إذا كان لديك بشرة دهنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام ، فيمكنك استخدام مناديل مبللة بالأعشاب خلال اليوم.

- الكولاجين..

الكولاجين هو النسيج الهام للبشرة، فهو يساهم بشكل كبير في شد البشرة والحد من تعرضها لظهور التجاعيد بها، فتستخدم النساء اليابانيات الكثير من المنتجات الغنية بالكولاجين كالكريمات والأقنعة الخاصة بالعناية بالبشرة، وينتشر الكولاجين أيضا في بعض الأطعمة ومنها البرتقال والطحالب والبرتقال.