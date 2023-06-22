عاطل ينهي حياة جاره بـ"شومة" في مشاجرة بالمحلة

شهد شارع خلف سينما بمنطقة البسينة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل شروع عاطل في إنهاء حياة جاره العجوز باستخدام "شومه" في مشاجرة اندلعت أحداثها بالطوب والحجارة علي بعد 50 م من ديوان قسم شرطة ثان المحلة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي المحلة العام ولفظ أنفاسه الأخيرة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي .

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها وتم ضبط المتهم وطرفي المشاجرة ومصادرة الأدوات المستخدمة بها .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوفاة المدعو "علي سنبو" 46 سنة علي يد المدعو "محمد نمت"42 سنة عاطل باستخدام "شومه"في مشاجرة اندلعت بين عائلتين خلف شارع سينما القديمة بمنطقة البسينة بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية وضبط المتهم بارتكاب الواقعة .

وأفاد شهود عيان بأن وفاة الضحية جاء عقب نشوب مشاجرة حامية بين العائلتين جراء خلافات الجيرة بسبب محل تجاري وصعوبة حركة مرورية بذات الشارع المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.