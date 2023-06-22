صور.. حملات مرورية تستهدف مراقبة السرعة بالرادار داخل المدن للحد من الحوادث

قامت الإدارة العامة للمرور بنشر حملات مرورية تستهدف مراقبة سرعة المركبات على الطرق والمحاور المرورية بإستخدام رادارات حديثة فى أوقات مختلفة على مدار اليوم لمجابهة أى تجاوز للسرعات المقررة داخل المدن والمحددة وفقاً لقانون المرور ، لتحقيق الإنضباط المرورى وتأمين سلامة مستخدمى شبكة الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة للحد من حوادث الطرق .



لاقت تلك الحملات إستحسان وإلتزام من قائدى المركبات وأهابت الإدارة كافة مستخدمى شبكة الطرق الداخلية الإلتزام بتلك السرعات المقررة حرصاً على أمنهم وسلامتهم .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى تحقيق سلامة المواطنين على الطرق خاصةً فى ضوء الطفرة التى تشهدها شبكة الطرق من تطوير وإفتتاح العديد من المحاور المرورية التى ساعدت على تحقيق السيولة المرورية بشكل ملموس .

حملات مرورية

مرور ااا

مرور 2221