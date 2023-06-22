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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بطريق قرية برما بطنطا

الشاب
الشاب
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تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة سائق توك توك بطريق قرية برما بعد تغيبه عن منزله منذ أمس الأربعاء.

  تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة سائق توك بطريق قرية برما دائرة مركز طنطا.

 علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن الجثة لشاب يدعي "محمود . ك .م "  مقيم قرية الكرسة دائرة مركز طنطا ومتغيب عن منزله منذ أمس وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي وإبلاغ النيابة العامة وجاري عمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتكثيف جهود البحث لضبط المتهمين.

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