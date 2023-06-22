مع قرب حلول عيد الاضحى.. رجال الشرطة يشاركون المواطنين الإحتفال بالعيد

من المقرر ان يقوم رجال الشرطة بمشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الاضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلى السيارات بالاضافة الى مواصلة أجهزة الوزارة دورها فى حفظ الأمن وتحقيق الإستقرار بكافة ربوع الوطن.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الإجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الإحتفال بمختلف المناسبات.

ويأتى ذلك فى ضوء مواصلة تعزيز روح المشاركة الفعالة مع المواطنين بما يؤكد حرص أجهزة وزارة الداخلية على تفعيل الدور الإجتماعى بجانب الدور الأمنى لتأمين كافة المناسبات والإحتفالات المختلفة.