بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية توفر سلع بأسعار مخفضة داخل 1456 فرعا للمواطنين

تطلق وزارة الداخلية فعالية يوم 30/6/2023 ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" بالتنسيق مع 54 مول تجارى وعدد 124 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال ملابس بإجمالى 1456 محل، بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، أن تلك المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية ستشهد العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضافت: هذا إلى جانب إستمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافيًا بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى 1348 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.



وأوضحت: ذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

