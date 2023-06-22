طوارئ بـ"الزراعة" لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

وشدد الوزير على استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة، في تلقى الشكاوى من المواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة على مدار الساعة، والاجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات لدى المواطنين، والتفاعل مع شكواهم.

كما كلف القصير هيئة الخدمات البيطرية، بضرورة الاهتمام والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بوضع خطة عمل شاملة وتنظيم حملات مشتركة بين مديريات الطب البيطري والأجهزة المختصة لمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم وذلك للحفاظ على سلامة الأضاحي وصحة المواطنين.

قال اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتواجد بالأراضى المقدسة للإشراف على بعثة الهدى والأضاحى بالمملكة العربية السعودية، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" ، أن جميع الأطباء البيطريين بالبعثة بخير.

أوضح صابر، أن مهمة البعثة هى القيام بالعمل بالمجازر المخصصة للهدى والاضاحى بمكة المكرمة خلال فترة الحج (أيام التشريق) والقيام بالكشف الظاهري على الحيوانات الحيه بالاضافة الى الكشف الطبي على اللحوم من ذبائح الأضاحي من جمال وأبقار وأغنام وماعز.

واشار رئيس الهيئة الى ان ذلك يأتى استنادا الى ثقة الجانب السعودى (البنك الاسلامى للتنمية) بلجنة الاطباء البيطريين من الجانب المصرى و استكمالا للتطور الذى نشهده فى عدة مجالات بجمهورية مصر العربية .



وأكد صابر ، انه تم إعداد خطة طوارئ لمواجهة أي أزمات وتلقى أى شكاوى أو بلاغات عن أى مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بمراكز الجمهورية تعمل على مدار اليوم مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد مع توفير جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل بالمجازر.

واشار رئيس "الخدمات البيطرية" الى قيام مديريات الطب البيطري بالاشتراك مع الأجهزة المختصة بمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف الحملات التفتيشية بجميع مراكز الجمهورية.