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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملة أمنية
حملة أمنية
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 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة (مركز شرطة البدارى).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وتم ضبط (40) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (12 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية").

كما تم تنفيذ (302) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة أمنية بأسيوط الأسلحة النارية والذخائر