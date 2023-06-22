تفوق كاسح لبيراميدز على الاتحاد السكندري قبل مواجهة كأس مصر

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز في السادسة ونصف مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية، في دور 16 من بطولة كأس مصر.



وتأهل زعيم الثغر إلى هذا الدور عقب الفوز على السكة الحديد 2-0، في دور 32، بينما صعد بيراميدز عقب الفوز على فريق راية 2-0 في دور الـ32 من البطولة.



وتاريخًيا التقي الاتحاد السكندري مع بيراميدز في 10 مباريات منذ تغيير اسم الفريق السماوي من الأسيوطي إلى بيراميدز في موسم 2018-2019، جميعها في الدوري الممتاز.



وتمكن فريق بيراميدز من الفوز في 7 مباريات، بينما حقق الاتحاد الانتصار في مباراتين، وتعادلا مرة واحدة.

وكانت أكبر نتيجة في مواجهات زعيم الثغر مع السماوي، فوز بيراميدز 3-0، وتكررت هذه النتيجة 3 مرات، في المواجهة الأولى بينهما وبالدور الأول من الموسم الماضي، وفي ذهاب الموسم الجاري.



وأحرز لاعبو بيراميدز 19 هدفا في مرمى الاتحاد، بينما سجل زعيم الثغر 7 أهداف فقط في شباك الفريق السماوي خلال 10 مواجهات.



كانت المواجهة الأخيرة بينهما في الجولة 27 من الدوري الجاري، وفاز بيراميدز 2-1، وسجل الأهداف إبراهيم عادل، وفخري لاكاي، بينما أحرز عمار حمدي هدف زعيم الثغر الوحيد.



يعد البوركيني إيريك تراوري مهاجم بيراميدز السابق هداف المواجهات بين الفريقين، برصيد 4 أهداف، ويليه قائد الأزرق السماوي عبد الله السعيد برصيد 3 أهداف.