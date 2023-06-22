تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 139.2 مليون جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 1.164 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.04 %، ليغلق عند مستوى 17,712.93 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 3,256.31 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.07 %، ليغلق عند مستوى 7,417.1 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.18 %، ليغلق عند مستوى 21,459.43 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 2,954.18 نقطة.

بينما انخفض المؤشر EGX70 بنسبة 0.8 % ليغلق عند مستوى 3,516.32 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.41%، ليغلق عند مستوى 5,219.64 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي ، مسجلين صافي بنحو 5.5 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 35.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.8 مليار جنيه، بعد التعامل على 940.4 مليون سهم، من خلال 64.9 ألف عملية منفذة.