محافظ كفر الشيخ: تطهير وتعقيم المجازر استعدادا لعيد الأضحى

يشهد 16 مجزرا بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم، واستعدادات كثفه، لاستقبال المواطنين، أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي مجاناً، إضافة لتوصيلها بالمجان، من خلال 5 سيارات مجهزة لنقل اللحوم الخاصة بالمواطنين.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه غير مسموح لأى مواطن الذبح بنهر الشارع، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهاً بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية والجزارين من رسوم ذبح الأضاحي، وتقديم خدمة الذبح لأضاحيهم بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مناشدا المواطنين بالالتزام بذبح أضاحيهم بالمجازر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية، باستمرار أعمال النظافة، قبل وبعد الذبح، وتوفير كل احتياجات المجازر، من مياه ومطهرات، وغيرها، موجها بتوصيل اللحوم بعد ذبح أضاحي المواطنين مجاناً، مؤكداً أن هناك 5 سيارات مجهزة، لتوصيل اللحوم للمواطنين مجاناً.

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة ال16، وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين، مشيراً إلى أنه تم إخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحي، والعمل على تأمين أعمال المجازر مع الجهات ذات الصلة، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق وأماكن عرض بيع اللحوم ومنتجاتها، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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