حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر

أصدر المهندس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، قرارا بحظر تصدير السكر (بكافة أنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر، حسب ما نشر في القرار بالجريدة الرسمية.

صدر القرار عن وزير الصناعة والتجارة، بعد عرض مذكرة من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة في 20 يونيو الجاري وموافقة وزير الصناعة والتجارة علي هذه المذكرة .

يأتى قرار وقف تصدير السكر رغم وجود احتياطي استراتيجي منه، إلا ان القرار جاء نتيجة لاحتياج السوق المحلي .

صورة من قرار حظر تصدير السكر

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 139 تابع (أ)، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 215 لسنة 2023، والذي تنص المادة الأولى منه على أنه يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، بشأن حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة ( عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمدة 3 أشهر.

ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وطالبت وزارة التجارة والصناعة الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلـى قــرار رئـيس الجمهوريــة رقـم 420 لــسنة 2005 بتنظــيم وزارة التجارة والصناعة.

كما جاء بالقرار، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لـسنة 1975 فـي شـأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابـة الـسلع المـستوردة والمـصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وللصالح العام.