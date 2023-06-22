حبس شاب قتل والده بسكين في الجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل والده طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما في الهرم.

كما صرحت النيابة بدفن الجثمان، بعد توقيع الصفة التشريحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل والده طعنًا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة مُسن مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة حسام.م.ا، مُصاب بطعنه نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجنى عليه قتله بسبب نشوب مشاجرة بينهم لخلافات مالية.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.