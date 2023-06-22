التاكسي الجوي الكهربائي يحلق في سماء تبوك بالسعودية

استعرضت فضائية “العربية” تقريرا عن التاكسي الجوي الكهربائي الذي حلق في سماء السعودية.

ووفقا للتقرير، بعد سنوات من الاختبارات بدأت مركبات الأجرة الكهربائية الطائرة في الخروج إلى مدرجاتها ،حيث أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية وتحديدا من "تبوك" عن نجاح أول رحلة تجريبية للتنقل العمودي الكهربائي بالتاكسي الجوي، بالتعاون مع شركة "فولوكوبتر" وشركة "نيوم".

التاكسي الجوي الذي يعمل بالكامل بالبطارية الكهربائية ، يعتقد أنه مستقبل التنقل المستدام ومن المتوقع أن يدخل الخدمة لأول مرة في الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس خلال العام المقبل.