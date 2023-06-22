أول يوليو.. الجمارك لن تتعامل مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الإلكترونية

أكدت منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، لن تتعامل مصلحة الجمارك مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، داعيةً مجتمع الأعمال للتسجيل فى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية؛ استكمالًا لما حققناه معًا من نجاحات في التحول الرقمي؛ تبسيطًا للإجراءات، وتحقيقًا للعدالة الضريبية والجمركية، وتقليصًا لزمن الإفراج الجمركي، علي نحو يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك؛ من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقالت إن هناك توجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقديم كل سبل الدعم لمجتمع الأعمال لتيسير تسجيلهم في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضًا؛ نتيجة تعزيز حوكمة منظومتي الضرائب والجمارك من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي بما يُسهم في تحفيز الاستثمار.

وأوضحت أنه ينبغي على الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»؛ للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا التي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لتحفيز مجتمع الأعمال لتشجيعهم على الانضمام إلى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة علي منصة «نافذة»، لافتةً إلي عقد سلسلة من ندوات «الأون لاين» عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للمستوردين والمصدرين، يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع في السادسة مساءً للتوعية بذلك.