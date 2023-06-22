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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا - كفر سعد – كفر البطيخ) ، وقسمى شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط  7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. بإجمالى مضبوطات  (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) ، بحوزة (7 متهمين  لعدد 5 منهم معلومات جنائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

بمديرية أمن دمياط فارسكور البانجو