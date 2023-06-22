خارطة لتطوير مباني الإسعاف الإقليمي في دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الخميس، الدكتور عمرو رشيد رئيس الهيئة العامة للإسعاف، ووفد الهيئة ، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة اليوم ، حيث تناول اللقاء الذى حضره الدكتور هيثم المشد رئيس فرع هيئة الإسعاف بدمياط، بحث عدد من ملفات التعاون و كذلك خطة ربط غرفتى عمليات المحافظة و الهيئة لتعزيز الخدمات العاجلة للإسعاف.

كما اطلعت "المحافظ" على خطة الهيئة لتطوير المبانى الإقليمية التابعة لها وتطوير المنظومة بالكامل وناقشت آلية دعم فرع الهيئة بدمياط بالكوادر البشرية و تغطية مناطق بخدمات الإسعاف .

في هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، اهتمام المحافظة الكامل بتلك المنظومة باعتبارها خط الدفاع الأول للحفاظ على أرواح المواطنين ، مؤكدة أيضًا حرصها على تقديم الدعم اللازم لتلك المنظومة، كما أشادت بما شهدته منظومة الإسعاف من تطوير خلال الفترة الماضية.

وفى ختام اللقاء، تسلمت "المحافظ" درع الهيئة قدمه لسيادتها الدكتور عمرو رشيد وذلك تقديرًا لدعمها وتعاونها المتواصل مع الهيئة، وجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بكافة القطاعات.

والتقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم مع الوفد المكلف من علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى و عبد الحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك ، حيث ضم كلا من المهندس أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بدمياط وبورسعيد و على الخضرجى مدير عام الإدارة العامة للتجزئة المصرفية بمنطقة شرق الدلتا و أحمد صبح مدير إدارة التجزئة المصرفية بقطاع الدقهلية.

هذا وتناول اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وذلك فى إطار الدور المجتمعى للبنك و فى ضوء الشراكة مع وزارة التموين وتزامنًا مع حلول عيدالأضحى المبارك، حيث سيتم دعم المحافظة ببونات لشراء المواد الغذائية واللحوم من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين .