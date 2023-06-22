«QNB الأهلي» يتيح خدمة شراء صكوك الأضحية عبر تطبي «bebasata»

الخميس 22/يونيو/2023 - 02:40 م

أعلن تطبيق «QNB bebasata » المنصة الرقمية التابعة لـ QNB الأهلي، عن إطلاق خدمة شراء صكوك الأضحية للعملاء عبر صفحة المدفوعات في التطبيق، تيسيرا على كافة العملاء والحصول على تجربة مصرفية سهلة ومرنة.

تأتي هذه الخطوة من «QNB bebasata » حرصا على خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتزويدهم بكافة الخدمات المصرفية التي يرغبون بها.

كما يقدم «QNB bebasata » عددا من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تؤهل العميل للقيام بتجربة مصرفية رقمية متكاملة فريدة مجانا ودون أدنى رسوم تذكر، بالإضافة إلى إمكانية فتح حسابات توفير وودائع لأجل وشهادات ادخار بأعلى العوائد في السوق المصرية.

وتعد "QNB bebasata" أول تجربة بنكية رقمية كاملة الخدمات في مصر والتي تأتي ضمن إستراتيجية بنك QNB الأهلي في دعم ملف الشمول المالي والتحول الرقمي تزامنا مع جهود الدولة والبنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال الاعتماد على أحدث الابتكارات في صناعة المدفوعات والخدمات الرقمية.

وتقدم QNB bebasata جميع الخدمات المصرفية عبر مجموعة من القنوات الرقمية المخصصة لعملائها، والتي تم تصميمها خصيصاً لتتماشى مع أحدث التقنيات، وتتميز بسهولة فائقة في الاستخدام، وتضم خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول ومركز حلول العملاء 16607 والموقع الإلكتروني bebasata.qnbalahli.com.