عودة منحة شباب الفنانين بمرسم حسن فتحي العالمية بقرية القرنة بالأقصر

أعلن الدكتور هانى أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، انطلاق أعمال الفوج الأول بمنحة شباب الفنانين بمرسم خان حسن فتحي بالقرنة في محافظة الأقصر، لدعم وتشجيع شباب الفنانين، تحت إشراف الدكتور إبراهيم غزاله أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ووفد من مكتبة مصر العامة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وقال أبو الحسن، إن هذه المنحة تعد بمثابة عودة العمل بمراسم قرية حسن فتحى، متمنيا أن تساهم هذه المنحة في بروز جيل جديد من شباب الفنانين، واعادة مكانة مراسم خان حسن فتحى بالقرنة كمركز ثقافي وفني رائد، مضيفا على تاكيد وزيرة الثقافة بتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني والمادي لهؤلاء الفنانين الشباب لتقديم منتج فنى متميز.

شارك فى المنحة من محافظة المنيا فيلوباتير حليم عجيب معيد في كلية الفنون الجميلة بالاقصر ، شارك عجيب في عده معارض منها صالون الشباب في الدورتين 32، 33 ، كما حصل على المركز تاني فى التصوير الزيتي لمسابقة إبداع للجامعات المصرية، والفنان مهند يوسف من ملوى وهو معيد بكلية الفنون الجميلة بجامعة النهضة بمحافظة بنى سويف، شارك في عديد من المعارض والملتقيات الفنيه منها: ورشة الشباب بملتقى الأقصر الدولي للتصوير ٢٠١٦، وصالون الشباب بدورته ال٣٣ بالأوبرا.

كما شاركت الفنانتان آية سنوسى وهى خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، شاركت في العديد من المعارض منها: Printemps de artistes تحت رعاية السفارة الفرنسية، ومؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، وصالون الشباب بدار الأوبرا المصرية، والفنانه سارة حجازي التى تستعد لمناقشة رسالة الماجستير بكلیة الفنون الجمیلة جامعة حلوان، وشاركت فى عدد من المعارض منها: معرض فنانى الغد الذي أقیم على ھامش الدورة الثانیة لملتقى شباب أكادیمیة الفنون عام 2019، كما حصلت على جائزة صالون الشباب عام 2020.

وتعد منحة شباب الفنانين في مرسم خان حسن فتحي بقرية القرنة بالأقصر فرصة قيمة للشباب الموهوب في الاستفادة من المنحة التي ستساهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لمستقبل واعد في مجال الفنون.