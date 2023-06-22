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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: مصر حولت بحيرات المتوسط إلى صديقة للبيئة بتكلفة مالية ضخمة جدًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر من الدول التي تحركت مبكرا في مواجهة قضية تغير المناخ، متابعا:"كانت لنا مساهمة كبيرة في اتفاقية باريس".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر"، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد:"تحركنا وعملنا برنامجًا طموحًا جدًا يستهدف التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير حتى عام 2030 وحققنا عدة مستهدفات".

وتابع:"أيضًا دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي الوقت نفسه حماية وتنمية البيئة، على سبيل المثال كانت لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط، هذه البحيرات كانت في حالة صعبة وتمثل إساءة بيئية وعملنا برنامجًا وتم تحويل تلك البحيرات إلى صديقة للبيئة وهذا كلف الدولة المصرية أموالًا ضخمة جدًا".
وأكمل: "في الوقت نفسه عملنا برنامجًا آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي حتى لا تكون ملوثة للبيئة"، مشيرًا إلى أنه تتم معالجة أكثر من 13 مليون متر مياه من مياه الصرف الزراعي حتى يتم استخدامها أكثر من مرة.

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