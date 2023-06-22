جامعة الزقازيق تتقدم 81 مركزا في تصنيف ليدن الهولندي

أظهر تصنيف « ليدن الهولندي » لعام 2023 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً فى تصنيف ليدن الهولندي حيث جاءت في المركز 637 من إجمالي 1411 جامعة عالمية و13 جامعة مصرية تم ادراجها في التصنيف.

أعلن د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حققت تميزاً جديداً على المستوى الدولي، بتقدم الجامعة بمعدل ٨١ مركزاً مقارنة بالعام السابق حيث كانت في المركز 713 في تصنيف «ليدن الهولندي للجامعات لعام 2023»، حيث حصلت على المركز 637 عالمياً ضمن 1318 جامعة على مستوى العالم، والمركز الخامس محليا ضمن 13 جامعة مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، مؤكدا سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن تصنيف ليدن الهولندي للجامعات يقدم مؤشرات ببليومترية متقدمة، تساعد في استكشاف أداء الجامعات من زوايا مختلفة ومتعددة.

ومن جانبها أشادت د.نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء و التصنيف الدولى بالإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف ليدن الهولندي ، وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، كما أشادت بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

فيما أكد د. أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة، مشيرا إلى حصول جامعة الزقازيق على مراكز متميزة بين الجامعات المصرية وفق التخصصات المختلفة .

وأشارت د.سالي محمود مدير وحدة التصنيف بالجامعة، أن تصنيف "ليدن الهولندي للجامعات" يعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.