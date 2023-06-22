الحوار الوطني.. دينا الوديدي: نحتاج لتطوير المسارح للوصول لجمهور أكبر

قالت الفنانة دينا الوديدي إن مسارح مصر تصنع أنشطة كبيرة وتتنوع في اختيار الموضوعات خلال الآونة الأخيرة، وهو ما جعل الفرصة سانحة لها ولفرقتها أن تنظم حفلات كثيرة في محافظات مختلفة ونائية.

وأضافت الوديدي خلال كلمة لها بلجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، نحتاج لتطوير المسارح عبر الديجيتال ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الذي يساعد الفنان والجمهور للوصول بالأنشطة لجمهور أكثر وفئات متنوعة ومختلفة، ويسمح بانتشار أكثر، بالإضافة إلى صناعة الأرشيف الخاص بفن مصر وفنانينه.

وطالبت الوديدي بضرورة التوسع في إنشاء مراكز تعليم للآلات الموسيقية للأكاديمين وغير الاكاديمين بهدف صناعة رموز جديدة للفن في مصر.