وزير الإنتاج الحربي: بعد جائحة كورونا زاد الاهتمام بالصناعة

قال محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن الاهتمام بقضية الصناعة في مصر ازداد منذ عام 2020، وذلك في ظل أزمة جائحة كورونا وتطورات الأحداث العالمية أخر عامين وإغلاق الكثير من الدول عددًا من المناطق الصناعية، وهو ما أثر على حجم ارتباط واعتماد دول العالم على بعضها البعض في جميع متطلبات الإنتاج والتجارة بشكل كبير ، مما جعل كافة الدول تفكر في تعزيز الاستقلال والاعتماد على الذات اقتصاديًّا في توفير أهم السلع والمنتجات الاستراتيجية في كل دولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية المتاحة لكل دولة وتفادي المشاكل الصعبة التي يمكن أن تنجم عن ارتباكات سلاسل الإمداد العادية أو المباغتة ،مما جعل القيادة السياسية تتخذ قرار توفير واحد من أهم المنتجات الاستراتيجية والذي يعد أهم مكون في صناعة المدرعات والمعدات الثقيلة وهو " الصلب المدرع" والذي نجحت وزارة الإنتاج الحربى في إنتاجه بالتعاون مع أحد الكيانات الوطنية التابعة للقطاع الخاص.



وأوضح الوزير " محمد صلاح" أن أهم ركائز للمصنعين تتلخص في ثلاث ركائز أساسية وهي تعميق التصنيع المحلى كبديل للاستيراد، حيث تُعنى هذه الركيزة بزيادة المكون المحلى من الصناعات المغذية والصغيرة والمتوسطة ودعم وتقوية القائمين عليها لكونها المقوم الأساسى لكثير من الصناعات الكبرى وركيزة أساسية للتصدير وبديلًا للاستيراد ، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة وهى الركيزة الثانية التي من شأنها تقوية تنافسية واستمرارية المُصنع المحلى والمستثمر المصرى وتعزيز علاقة تشاركية بَنّاءة مع المستثمر الأجنبى من خلال زيادة دور القيمة المضافة للمكون المحلى في المنتجات النهائية وسلاسل القيمة العالمية. والتوسع في التصدير ، أما الركيزة الثالثة فتتعلق بتحسين جودة وقيمة وكمية الصادرات المصرية لتنمية الدخل القومى وتقليص فاتورة الاستيراد، وهذا فضلا عن التركيز على البحوث خلال الفترة القادمة ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والعمل على زيادة تعميق توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات التصنيع.

وعن إنتقال الوزارة للعمل من الجمهورية الجديدة أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن فخره بنجاح عملية انتقال العاملين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للبلاد في ضوء الجمهورية الجديدة.

واضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن خطة الإعداد والتجهيز للإنتقال استغرقت عدة سنوات تم خلالها إتخاذ إجراءات عديدة لضمان نجاح الأهداف المنشودة منها والتي تم في إطارها إختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إعداد وتدريب جميع العاملين المنتقلين للعاصمة بدورات تدريبية مختلفة (تخصصية، تحول رقمي، جدارات سلوكية مثل العمل الجماعي والإيجابية وصنع القرار وإدارة الوقت)، إلى جانب تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة بأساسيات الوظيفة العامة ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد وكيفية إجادة العمل على المنظومات والبرامج والتطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج ، مضيفا أن تدريب الكوادر البشرية داخل مؤسسة الإنتاج الحربى وإنتشارهم فى جميع المؤسسات الصناعية بمصر يعد شئ مشرف للمؤسسة الوطنية " الإنتاج الحربى "

وأوضح الوزير أنه على مدار الأسابيع الماضية ومنذ الانتقال الفعلي للوزارة والهيئة إلى العاصمة الإدارية الجديدة حرص على متابعة سير العمل والتأكد من انتظامه وتم المرور على مكاتب العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم لمرحلة ما بعد الانتقال وتم التأكيد عليهم أن الانتقال ليس مجرد تغيير للمكان ولكنه ارتقاء وتطور في آلية العمل وسرعته ودقته مما يستوجب أن يكون كل العاملين على قدر المسؤولية ، وتم التوجيه بالتغلب على أي مشكلات قد تواجه العاملين خلال العمل على المنظومات الجديدة.

كما قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الهدف من لقاء وزير الإنتاج الحربى بالصحفيين هو نقل كافة الحقائق والأحداث ليس فقط علي مستوى وزارة الإنتاج الحربى ولكن علي مستوى الدولة ككل.

وأوضح " بكر" أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه حيث أنه غير مرتبط بأي حدث للوزارة وإنما هي رغبة من وزير الدولة للإنتاج الحربى لمد جسور التواصل مع كافة المؤسسات الصحفية الوطنية بمصر.