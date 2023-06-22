استعدادا لعيد الاضحى.. بونات دعم غذائية لأهالي محافظة دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم مع الوفد المكلف من علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى و عبد الحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك ، حيث ضم كلا من المهندس أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بدمياط وبورسعيد وعلى الخضرجى مدير عام الإدارة العامة للتجزئة المصرفية بمنطقة شرق الدلتا و أحمد صبح مدير إدارة التجزئة المصرفية بقطاع الدقهلية.

هذا وقد تناول اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وذلك فى إطار الدور المجتمعى للبنك و فى ضوء الشراكة مع وزارة التموين وتزامنًا مع حلول عيدالأضحى المبارك، حيث سيتم دعم المحافظة ببونات لشراء المواد الغذائية واللحوم من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين .

وأشادت "محافظ دمياط" بتلك المبادرة، وذلك لخدمة المجتمع وأبناء المحافظة ، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع البنك للوصول إلى المستهدفين و تقديم الدعم اللازم لهم ، لافتة الى أنه سيتم التنسيق بين الجانبين لتوزيعهم على الفئات المستحقة.

وعلى جانب آخر، بحثت الدكتورة منال عوض مع ممثلى البنك آلية تحقيق الشراكة لخدمة أهالي القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الدعم اللازم لهم بالجوانب المختلفة، معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون بمختلف المجالات لتعزيز الجهود المبذولة لخدمة المجتمع.

وشارك اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في فعاليات جلسة التشاور المجتمعي التي عقدتها الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بغرض عرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والمجتمعي لمشروع الإيثانول الحيوي المقرر إقامته بميناء دمياط بحضور المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للإيثانول الحيوي، اللواء محمد رأفت سكرتير عام محافظة دمياط، العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتخطيط والاستثمار، المهندس محمد عبد الرحمن رئيس قطاع فروع جهاز شئون البيئة، المهندس وليد التمامي، المهندس محمد أبو حجازي أعضاء مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، وقيادات وزارة البترول و هيئة ميناء دمياط ولفيف من الحضور.