"ميثاق التمويل العالمي الجديد"|السيسي: "كوب 27" يهدف لتحويل التعهدات إلى واقع ملموس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر استضافت القمة العالمية لمؤتمر المناخ "كوب 27"، في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وكانت تستهدف ترجمة الطموح والتعهدات.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شركات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد: "هذا المؤتمر يهدف لتحويل التعهدات إلى واقع ملموس، بما يدعم التحول العادل من أجل تحقيق النمو الأخضر".

وتابع: "دائمًا نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم هذا التمويل.. غير ذلك لم يتم التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة يمكن طرحها سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي".