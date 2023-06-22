السيسي: النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفزا لها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة وإنما يُعد محفزًا لها، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية شهدت تنفيذ مجموعة من المشروعات في إطار يخدم النمو الأخضر، وفي الوقت نفسه يحقق التنمية المستدامة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر"، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد: "مصر لديها تجربة مبتكرة لبرنامج نوفي الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر قمة المناخ ولقى زخما دوليا كبيرًا لاستهداف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي".

وأشار الرئيس ، إلى أن برنامج "نوفّي" يركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل.