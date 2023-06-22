"كونتكت" تحتفل بمرور 5 سنوات على نشاط ثروة للتأمين " في سوق التأمين المصري

احتفلت شركة شركة كونتكت المالية القابضة بشركتها التابعة “ثروة للتأمين”، ذراع التأمينات العامة للمجموعة، بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها وتواجدها في سوق التأمين المصري، بإقامة احتفالية كبيرة في Le lac du Caire (بحيرة القاهرة) الواقعة في أحضان المتحف القومي للحضارة المصرية في قلب مدينة الفسطاط عاصمة القاهرة الإسلامية القديمة وعلى ضفاف بحيرة عين الصيرة.

حضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة بسوق التأمين المصري ووسطاء التأمين الذين يعدوا شركاء النجاح الأساسيين وتعتبرهم "ثروة للتأمين" من اهم أسباب الوصول لما هي عليه اليوم من نجاحات وتقدم، وأحيا الحفل المطربة ياسمين علي التي أمتعت الحاضرين بصوتها العذب، والفنان يوسف فوزي الذي قام بعزف موسيقي رائعة ومختلفة بالساكسفون وسط أجواء من البهجة والسعادة.



وتقدم "ثروة للتأمين" مجموعة واسعة من خدمات التأمين الشاملة والمتنوعة للشركات مثل ( تأمين النقل البحري، التأمينات الهندسية، تأمين أساطيل السيارات وتأمين المسؤوليات والتأمينات المالية وغيرها من المنتجات ).

كما تقدم خدمات تأمينية للأفراد مثل (تأمين الحوادث الشخصية ونمط الحياة، تأمين المنازل، وتأمين السيارات ).وتتميز الشركة بالابتكار والتطوير المستمر لمنتجاتها وخدماتها.

وحققت "ثروة" إنجازات متعددة، وذلك بفضل الاختلاف والتنوع في المنتجات التي تقدمها للعملاء والمصداقية والسرعة، من خلال فريق قوي من الموظفين لتحقيق الأهداف بالتعاقد مع أكبر معيدي التأمين، ومجلس الإدارة الذي منح كل الإمكانيات التقنية والعملية التي يحتاجها الموظفين، حيث وصلت " ثروة للتأمين " لأكثر من 50،000 عميل مع مجموعة مكونة من اكثر من 130 موظف طموحًا وناجحًا تميزوا بقوة التصميم والتركيز والمرونة، خلال رحلة نجاحهم التي بدأت بسيطة ووصلت إلي أن تكون " ثروة " واحدة من أكبر الشركات في صناعة التأمين.

وأوضح أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة “ثروة للتأمين”، أن الشركة تهتم بالتركيز علي العميل والخبرة والسرعة والفاعلية والخدمة الفائقة منذ بداية تأسيسها، مشيرًا إلي خطة التوسع وافتتاح 6 فروع في عدد من مدن المحافظات (الإسكندرية وبورسعيد والدقي ومصر الجديدة ووسط القاهرة وطنطا وغيرهم)، مؤكدًا علي العمل بشكل متواصل على تحسين الخدمات وتوسيع نطاق عمل الشركة بالسوق.

وكشف “خليفة” أنه بفضل الجهود المتواصلة لفريق العمل الذي يعمل كخلية النحل ومجلس الإدارة الذي يوفر كل الإمكانيات التي نحتاجها لتحقيق الأهداف، استطعنا تحقيق أرقامًا قياسية حيث كانت بدايتنا في 2019 بتحقيق أقساط وصلت إلي 91 مليون جنية حتي حققنا أقساط وصلت إلي 517 مليون جنية في عام 2022.

وتابع: ويسعدنا أن نرى أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، ونتعهد بالمزيد من الابتكار والتطوير المستمر لتلبية كافة احتياجات العملاء.



ومن جانبه قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "كونتكت المالية القابضة"، نحتفل اليوم بمرور خمس سنوات على تأسيس شركة "ثروة للتأمين" ذراع التأمينات العامة للمجموعة، الأمر الذي يشعرنا بالفخر والاعتزاز بما حققته الشركة خلال هذه الفترة.

وتابع زعتر: تمكنا من الأستمرار في تحقيق نموًا في حصتنا السوقية، كما نجحنا في تقديم منتجات تأمينية متميزة وخدمات عالية الجودة.

وقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة" شكره لكل من عمل ودعم رحلة "ثروة للتأمين" خلال الخمس سنوات الماضية، بما في ذلك عملائنا الكرام وشركاؤنا وفريقنا المتميز، ونتطلع إلى مواصلة العمل معهم وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.