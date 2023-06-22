الحوار الوطني.. يوسف القعيد: الأمية أكبر عدو للثقافة

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن الثقافة فى مصر تحتاج لوقفة حقيقية، موضحا أن وزارة الثقافة فى مصر تقوم بدورها بشكل جيد، لكن المشكلة فى ميزانيتها، بجانب مشكلة الأمية وهي العدو الأكبر للثقافة.

وأضاف القعيد خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية:" الثقافة لا تصل للقري إلا بالصدفة، موضحا:" أنا ابن القرية، ومنذ طفولتي لم يعرض فيلم سينمائي واحد فى قريتي، أما المسرح فهو ترف لا تعرفه القرية.

وأشار إلى أن هناك جهد جيد تقوم به وزارة الثقافة، لكن إذا قمنا بحل مشكلة الميزانيات وأعددنا العاملين فى هذه الأماكن إعداد جيد سيكون هام، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقف حقيقي ضد الأمية التي تهدد حياة المجتمع.

وتابع:" من يعيش فى القرى يعلم تراجع الثقافة فيها، بشكل غير عادي ويجب أن يكون هناك اهتمام حقيقي بثقافة القرية المصرية ومحو الأمية.