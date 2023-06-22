نهال عنبر تطالب بتوفير كامل الدعم للمؤسسات الثقافية بالقرى والنجوع لتنمية الوعي

أكدت الفنانة نهال عنبر، أهمية دور الأسرة والمجتمع والمدارس ومراكز الشباب والمراكز الثقافية فى المحافظات والقرى، فى تنمية وعي الأطفال بالثقافة والهوية الوطنية حتي لايكون عرضة للمعلومات الخاطرة والمغلوطة التي تتنتشر عبر الوسائل المختلفة.



وأشارت خلال كلمتها بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إلى أهمية إطلاق المسابقات وبرامج ثقافية للأطفال وإقامة رحلات ثقافية ، مشددة على أهمية أن تكون تلك البرامج الثقافية والوعي بها بطرق غير مباشرة لأن الطرق المباشرة احيان لاتحقق المرجو منها.



وطالبت عنبر بضرورة توفير كامل الدعم للمراكز الثقافية فى القرى والنجوع، باعتبارها مكان اللبنة الأولى لتنشئة الأطفال والشباب.