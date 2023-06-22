بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة لاستكمال أداء مناسك الحج

بدأت بعثة الحج لوزارة الداخلية تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لإستكمال أداء مناسك الحج ، وذلك بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتوفير أعلى درجات الراحة لضيوف الرحمن، حيث يتم نقلهم بحافلات ذات مواصفات متميرة ومجهزة ومرتبطة بغرفة العمليات.



يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.



وأبدى الحجاج إرتياحاً كبيراً عقب فترة الإقامة بالمدينة المنورة وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.



يأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية وتقديم أعلى درجات الرعاية والإهتام بحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.