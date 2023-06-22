الخدمات البيطرية: أطباء بعثة الهدى والأضاحي بخير في السعودية

قال اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتواجد بالأراضى المقدسة للإشراف على بعثة الهدي والأضاحى بالمملكة العربية السعودية، أن جميع الأطباء البيطريين بالبعثة بخير.

أوضح صابر، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن مهمة البعثة هى القيام بالعمل بالمجازر المخصصة للهدي والأضاحي بمكة المكرمة خلال فترة الحج “أيام التشريق”، والقيام بالكشف الظاهري على الحيوانات الحية بالاضافة الى الكشف الطبي على اللحوم من ذبائح الأضاحي من جمال وأبقار وأغنام وماعز.

وأشار رئيس الهيئة إلى ان ذلك يأتي استنادا الى ثقة الجانب السعودى “البنك الاسلامى للتنمية” بلجنة الأطباء البيطريين من الجانب المصرى، واستكمالا للتطور الذى نشهده فى عدة مجالات بجمهورية مصر العربية .



وأكد صابر ، أنه تم إعداد خطة طوارئ لمواجهة أي أزمات وتلقى أى شكاوى أو بلاغات عن أى مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بمراكز الجمهورية تعمل على مدار اليوم مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد مع توفير جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل بالمجازر.

وأشار رئيس "الخدمات البيطرية"، الى قيام مديريات الطب البيطري بالاشتراك مع الأجهزة المختصة بمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف الحملات التفتيشية بجميع مراكز الجمهورية.