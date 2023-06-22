رئيس الوزراء الهندي يبحث مع بايدن تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والتكنولوجيا

استعرضت قناة "القاهرة الاخبارية" تقريرا عن زيارة رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" إلى الولايات المتحدة والتي تحمل في طياتها تعاون مدفوعا من الجانب الأمريكي لتحقيق مأرب سياسية تغارست مع مأرب أقتصادية هندية ربما تواجه مجموعة من الصعاب.

وبحسب التقرير، فإن زيارة "مودي" الى واشنطن كما وصفها المحللون تأتي في سياق سعي البلدين الى حماية المصالح الاستراتيجية في ظل السعي الحفيف للقوى العالمية الكبرى الى عقد تحالفات فرضها الصراع الروسي الأوكراني.

وفي محاولة لمواجهة العملاق الصيني ، رأت الولايات المتحدة بحسب الخبراء أن الهند لديها قدرة على اشباع حاجات واشنطن من اشباه المواصلة التكنولوجية التي تعتمد على استيرادها من الصين، وذلك لتقوية عمقها التصنيعي والدفاعي مع الهند ، وتعزيز تعاونها في مجالات الانتاج المشترك لمحركات الطائرات ، والمدافع بعيدة المدى ، والمركبة العسكرية ، بالاضافة الى تقوية التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، وتكنولوجيا الدفاع.