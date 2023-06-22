اليوم الثاني لانتخابات الأطباء.. 3 على مقعد النقيب و9 للعضوية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات، استمرار انعقاد اللجنة بجميع النقابات لليوم الثالث وفتح ابوابها لتلقي طلبات الترشح ممن يرغب للتقدم لخدمة اطباء مصر في الدورة الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفي عشوب رئيس اللجنة أن عمل اللجنة مستمر يومياً (حتي أيام الجمعة والسبت) إلى يوم الجمعة ٣٠ يونيو ثالث أيام عيد الاضحي المبارك، طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

واضافت اللجنة العامة للانتخابات أن العمل مستمر لتلقي طلبات الترشح بالنقابة العامة و الفرعيات يوميا بما فيها يوم الوقفة و اول ثلاث ايام في عيد الاضحي المبارك وكذلك ايام الجمعه والسبت و كل عام و انتم بخير.

وأفاد عشوب انه قد تلقت اللجنة العامة للانتخابات في يومها الثاني أمس (21 يونيو عدد 3 أطباء علي مقعد نقيب الاطباء و9 للعضوية علي جميع المستويات ليصبح اجمالي المتقدمين 34 طبيب في الانتخابات حتي الان ( بواقع 6 اطباء علي مقعد النقيب العام و 28 طبيب علي مقعاد العضوية.

ومرفق أسماء الاطباء الذين قاموا بتقديم ورق الترشح لليوم الثاني، وهم:

*- منصب النقيب العام

د.عبد الالاه حجازي

د. أحمد حسين

د. يحيي النجار



*- علي مستوى الجمهورية فوق السن:

د. وليد الطاهر

د. يحيي النجار

د. اسحق صبحي الجمهورية



*- تحت السن

د. ريهام إكرام

د. محمد عبد الفتاح محمد



*- منطقة القاهرة

د.وليد الطاهر



*- منطقة وسط

د. محمد قدري



*- منطقة شرق

د. محمد ابراهيم عزت



*- شمال الصعيد

د. محسن جمعة