الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بالتحضير للهجوم على زابوروجيا والكرملين يرد

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، اليوم الخميس، بالتحضير لتنفيذ هجوم على محطة زابوروجيا النووية في الأراضي الأوكرانية.

ومن جانبها قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن اتهامات الرئيس الأوكراني لموسكو بالتحضير من أجل تنفيذ هجوم على محطة زابوروجيا النووية "إدعاءات كاذبة".

وكان حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو جروسي، من تعرض محطة زابوروجيا للطاقة النووية للخطر، للنقص الكبير في منسوب الخزان الذي يمد المحطة بمياه التبريد، بسبب تدمير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا، موضحًا أن غياب مياه التبريد عن أنظمة التبريد الأساسية في المحطة لفترة طويلة قد يؤدي إلى ذوبان الوقود وتعطيل مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن فريق الوكالة في موقع المحطة أفاد بأن الضرر الذي لحق بسد كاخوفكا أسفر في الوقت الراهن عن تناقص في خزان مياه التبريد بمقدار خمسة سنتيمترات في الساعة، وأن فريق الوكالة ما زال يراقب تلك المعدلات ومسائل أخرى في موقع المحطة.