محافظ المنيا يوجه بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة

كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات وذلك وفقا للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات، وذلك حرصا على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، شن الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الاعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.

وأكد أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة.

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