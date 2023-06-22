وزير الخارجية التونسي يؤكد تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع المجر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، حرص تونس واستعدادها لتطوير علاقات شراكة وتعاون مثمرة وبناءة مع المجر تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وجاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاحه ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي المجري الذي تمّ تنظيمه على هامش انعقاد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة التونسية المجرية.

وثمن عمار حضور وفد مهم يضم 23 سيدة ورجل أعمال من تونس إلى بودابست لعقد لقاءات شراكة (B2B) مع نظرائهم المجريين في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية على غرار الزراعة والتصرف في المياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والنقل والبناء.

من جانبه، أكد الوزير المجري أن حضور أكثر من 71 سيدة ورجل أعمال وممثلي عديد الشركات المجرية والتونسية في هذا المنتدى يعكس الرغبة الواضحة للجانبين في المضي قدما نحو تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة وبناء أسس شراكة دائمة ومتينة.

وأوضح الوزيران عراقة العلاقات السياسية وتميزها بين البلدين وما يحدوهما من عزم صادق وإرادة قوية لمزيد تطويرها في كافة المجالات لبلوغ شراكة فاعلة ومثمرة، مشدّدين على أهمية أن يواكب هذا الزخم في العلاقات نقلة نوعية في الروابط الاقتصادية من خلال بناء أسس شراكة تعاون صلبة ومتينة بين تونس والمجر.

وأشرف الوزيران بهذه المناسبة على توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) والوكالة المجرية للنهوض بالصادرات (HEPA) وبين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) والغرفة المجرية للتجارة والصناعة (HCCI) إضافة إلى إبرام اتفاقي تعاون بين شركتين من تونس (SEPCM) (SAM) وأخريين من المجر في مجال الفلاحة والنقل والسياحة والمناجم.