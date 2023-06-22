المشدد 7 سنوات لسائق في سرقة عامل بالإكراه بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7سنوات في سرقة مواطن بالإكراه بمنطقة باب الشعرية.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم ع.ع سائق سرق المجني عليه ج.ا عامل بالإكراه في الطريق العام واستغل تواجد المجني عليه بمفرده داخل السيارة وأشهر في وجهه مطواه وهدده مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته واستطاع بتلك الطريقة الاستيلاء علي هاتف محمول ومبلغ مالي.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم عقب ورود بلاغا من المجني عليه بسرقته وبعمل التحريات حول الواقعة تم ضبط المتهم داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض مطواه واعترف ارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في التحقيقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.