محافظ مطروح يتابع جهود الإسعاف والرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث طريق سيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، جهود الإسعاف والرعاية الطبية العاجلة لمصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 125 طريق سيوة مرسى مطروح، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 اخرين تم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

ووجه محافظ مطروح للدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة صحة بمطروح، بالتوجه على الفور والمتابعة الميدانية لحالات مصابى الحادث بمستشفى مطروح العام، ومتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابى الحادث ولتذليل أى عقبات قد تستجد.

والتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

ويأتى ذلك فور الابلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص وبها عدد 7 ركاب على طريق مطروح سيوة الكيلو 125، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارىء بالمستشفيات ونقل المصابين وعددهم 3 مصابين إلى مستشفى مطروح العام ، لتلقى الخدمات العلاجية اللازمة ، وتيسير إجراءات 4 حالات وفاة لتسليمهم لذويهم، كذلك جارٍ تقديم كافة أوجه الدعم الطبى والنفسى للمصابين وأسرهم.

ووجه محافظ مطروح العزاء لأسر ضحايا الحادث، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

محافظ مطروح يتابع جهود الإسعاف والرعاية الطبية العاجلة لمصابى حادث طريق سيوة

IMG-20230622-WA0008

IMG-20230622-WA0007