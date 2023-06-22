"الطاقة الذرية" تختتم تدريب الكوادر الأفريقية في مجال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة

اختتمت فاعليات الدورة التدريبية للدول الأفريقية عن رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة اليوم الخميس، والتي نظمتها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.



حضر ختام الدورة اليوم أرونا كوردي المنسقة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا و الدكتو أوتو كونسن الخبير الدولي من دولة جنوب أفريقيا والاستاذ الدكتور تامر صقر استاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية و المنسق الوطني للدورة التدريبية.



عقدت الدورة على مدار خمسة أيام حيث شملت الدورة جزءاً يشمل التدريب النظري ثم تلاه الجزء الأهم وهو التدريب العملي على أعمال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلية المشعة لضمان نقاوتها وكفاءتها الطبية من المنظور النووي والدوائي.



وصرح الدكتور تامر صقر استاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية و المنسق الوطني للدورة التدريبية بأن التدريب قد تم بمعامل رقابة الجودة بمصنع انتاج النظائر المشعة بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وفي معامل شعبة انتاج النظائر والمصادر المشعة بمركز المعامل الحارة بأنشاص.

شمل التدريب العملي تحضير المستحضرات الصيدلانية الحاملة لمشعات جاما للاستخدام التشخيصي الطبي بتقنية المسح الذري، وكذلك التدريب المتخصص للإجراءات المعملية لتقييم جودة تلك المستحضرات من خلال تقدير درجة النقاء من الناحية الاشعاعية وكذلك الخواص الكيميائية الاشعاعية والكيميائية وكذلك تقييم درجة النقاوة البيولوجية وقد تم ذلك من خلال اختبار تقدير خلو تلك المستحضرات من مسببات الحرارة وتحديد مدى تعقيمها.

كما شمل التدريب العملي التعرف والتدريب على استخدام مختلف الاجهزة المستخدمة في القياسات الاشعاعية والكيميائية والبيولوجية والتي تساعد على تقييم جودة المنتجات وقد تولى التدريب النظري والعملي خبراء الهيئة بأنشاص بمشاركة خبير دولي من دولة جنوب إفريقيا.



وفي ختام الدورة أعرب المشاركون بالدورة من الدول الإفريقية الشقيقة عن مدى سعادتهم لمشاركتهم في هذه الدورة المتقدمة والتي شملت التدريب العملي في أحد الوحدات الهامة لإنتاج النظائر المشعة في أفريقيا والتي تقع بمجمع مفاعل مصر البحثي بأنشاص كما اضافوا بأن فاعليات الدورة قد ساهمت في تبادل الخبرات بين المشاركين من الدول الأفريقية والتي تشمل كينيا ونيجيريا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا ومصر.



وأعربت الدكتورة ارونا كوردي المنسقة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سعادتها لنجاح الدورة كذلك اشادت بتنظيم الهيئة خاصة التدريب العملي الذي اوضح جميع الخطوات التنفيذية التي تتعلق بجودة انتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة والتي يتم انتاجها بالهيئة . كما اكدت على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الافريقية من خلال مشروعات الدعم الفني والتقني.



من جانبه أعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة ، أن الهيئة ترحب دائماً بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشروعات الأفرا خاصة في مجالات تدريب وبناء الكوادر بالدول الأفريقية الشقيقة وذلك تفعيلاً لدورها المحوري الهام على المستوى الأفريقي والذي يشمل دعم الدول الأفريقية في مجالات نقل التكنولوجيا النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بانه في ختام الدورة تم عمل تقييم للمشاركين عن مدى الاستفادة من الدورة من جميع النواحي الفنية والعلمية.