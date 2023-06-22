ندوة عن الإنتاج المشترك بين مصر وتونس ضمن فعاليات "جربة" للسينما العربية

تقام اليوم الخميس، على هامش فعاليات مهرجان جربة للسينما العربية في دورته الثانية، ندوة عن الانتاج المشترك يشارك فيها المنتج والناقد التونسي كمال بن وناس ، والمنتج المصري أيمن شاهين ، والممثل والمنتج المصري أحمد مجدي، بحضور ضيوف المهرجان ووسائل الاعلام .

يدير الندوة الناقد الفني جمال عبد الناصر ، وخلالها سيناقش الحضور عدة محاور منها : الإنتاج السينمائي العربي المشترك الواقع وآفاق المستقبل، ويطرح خلال الندوة الكثير من التساؤلات منها: لماذا نحتاج إلى الإنتاج السينمائي المشترك؟ بمعنى آخر؛ ما أهمية تلك التجربة ومردودها؟، وماالعقبات والتحديات.. في الانتاج المشترك؟ وكيف نُسهل عملية الإنتاج المشترك ونذلل العقبات التي تُعطله؟، وما هو الفارق بين الانتاج المشترك والتمويل ؟.

كما سيطرح فكرة صعوبة الإنتاج؛ بسبب محاذير تفرضها بعض المجتمعات العربية التي تضيِّق مساحة الحرية في طرح قضايا بعينها، وسيطرح أيضا سؤال حول اللهجات المختلفة، والموضوعات المناسبة، وتوزيع الأدوار، خاصة البطولة، وهو ما يوقع صُناع العمل في المشاكل المتتالية؛ بسبب صراع الأدوار، وهل الجهود المبذولة للإنتاج العربي المشترك غير محفوفة بالنجاح لكون جميع الدول ترغب في إملاء شروطها وفق وجهة نظرها.

ويخصص مهرجان چربة للسينما العربية اليوم ندوة صحفية للفنانة الكبيرة مني نور الدين الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته الثانية، والتي انطلقت يوم 18 يونيو وتستمر حتي يوم 24 من نفس الشهر، ويدير تلك الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر بحضور وسائل الاعلام التونسية والمصرية .



ويعرض أيضا ضمن برنامج اليوم من مهرجان چربة للسينما العربية الفيلم الروائي القصير (عن بُعد) لراشيل عون، لبنان، وفيلم (انعاش) لعمرو علي، سوريا وفيلم (كبريت)، لسلمى مراد السعودية، والفيلم الروائي الطويل (أخطبوط)، لكريم قاسم، لبنان.

مهرجان "جربة للسينما العربية " أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم ، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور ، ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة " جربة " السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية، والخطوط الجوية التونسية السريعة.