أوقاف الشرقية تستعد لعيد الأضحى بـ549 ساحة صلاة

أعلنت مديرية الأوقاف بالشرقية عن تجهيز 549 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضى فضاء بالإضافة إلى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وعددها 5 آلاف مسجد.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مديرية الأوقاف أعلنت حالة الطوارئ استعدادا للعيد وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة التزام بالتعليمات الوزارية والضوابط الصادرة فى هذا الشأن.

وشددت المديرية على أعمال النظافة والتطهير بمحيط كل ساحة ومسجد بالتنسيق مع الوحدات المحلية وتكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاه العيد وآخر احتياطى.