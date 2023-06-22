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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جوائز MEMA.. «راديو 9090» أفضل إذاعة في الشرق الأوسط 

نجوم راديو ٩٠٩٠
نجوم راديو ٩٠٩٠
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حصلت إذاعة «الراديو 9090» على جائزة أفضل محطة إذاعية فى الشرق الأوسط فى حفل توزيع جوائز ميدل إيست ميوزك أورد «MEMA - ميما» السنوية، والذى أقيم مساء الأربعاء، بمدينة العلمين الجديدة.

حضر من نجوم «الراديو 9090» كل من الإعلامى عبدالفتاح مصطفى مدير البرامج، والإعلامى محمد نشأت، والإعلامى حسام عصام، والإعلامية إيمان مختار، والإعلامية داليا الخطيب، والإعلامى رامى الحلوانى، والإعلامية شيماء حافظ، والإعلامية هند جاد.

وسلم الفنان والموسيقار هانى مهنا، الجائزة للإعلامى عبدالفتاح مصطفى، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة شريف صلاح. 

من جانبه وجه عبدالفتاح مصطفى، الشكر لإدارة الحفل قائلا: «بشكر إدارة الحفل على هذا التكريم، ودائما الراديو 9090 ناجح بفضل جمهوره ومذيعيه، ومبروك لينا كلنا». 

وداعب الموسيقار هانى مهنا، نجوم الراديو خلال تسلمهم الجائزة على المسرح، قائلا: «معقول كل الجمال فى إذاعة 9090، أنتم نجوم تلفزيون». 

يذكر أن الحفل حضره كوكبة من أهم وأفضل صناع المزيكا فى مصر والوطن العربى، بمشاركة عدد من الفنانين المكرمين.

راديو 9090 جوائز الميما الشرق الأوسط