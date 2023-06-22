اكتشف آخر مستجدات البحث عن الغواصة المفقودة " تيتان"

أعلنت فرنسا مشاركتها في عمليات البحث عبر روبوت فرنسي اسمه Victor 6000 ويُوصف بأنه القادر والوحيد في العالم على الغوص لأعماق كبيرة.

وبعد مرور ثمانين عاما على نشرها لأول مرة للكشف عن الغواصات النازية خلال الحرب العالمية الثانية، تساعد أجهزة السونار العائمة "سونوبوي" الآن في عملية البحث عن الغواصة "تيتان" المفقودة.

وأكد خفر السواحل الأمريكي، أن الطائرات الكندية المجهزة للعثور على غواصات رصدت ضوضاء في المنطقة التي فقدت فيها "تيتان" والتي كانت تقوم برحلة لاستكشاف حطام السفينة "تايتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الأصوات تضمنت صوت طرق على فترات متقطعة مدتها 30 دقيقة، ورصدت باستخدام أجهزة "سونوبوي".



ما هي أجهزة "سونوبوي"؟

• استخدمت لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية للكشف عن غواصات U الألمانية، وتمت الاستعانة بها أيضا خلال الحرب الباردة لتتبع الغواصات النووية في جميع أنحاء العالم.

• لا تزال هذه الأجهزة مستخدمة من قبل قوات عسكرية مثل البحرية الأمريكية ووزارة الدفاع البريطانية مثلا.



• تلقى هذه الأجهزة في البحر للرصد عما يوجد تحت الأعماق، وإرسال المعلومات من خلال جهاز بث.

• تتكون هذه الأجهزة من جزأين في علبة أسطوانية ترمى باتجاه الماء.

• بمجرد نشرها في الماء بالموقع المراد الرصد فيه، يطفو جزء مزود بجهاز إرسال لاسلكي على السطح، بينما يثبت جهاز الكشف عن الضوضاء على طول سلك وينزل تحت السطح.

• يتم نقل أي إشارات تلتقط من جهاز الإرسال الموجود على سطح الماء إلى الطائرة.

استخدام روبوت للبحث عن تيتان

قال معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار إن روبوتا يمكنه الغوص إلى عمق يصل إلى ستة آلاف متر تحت الماء في طريقه للمساعدة في البحث عن الغواصة "تيتان" التي اختفت أثناء هبوطها إلى موقع حطام السفينة "تايتانيك"، وقد يساعد في تحرير الغواصة إذا كانت عالقة.

ووفق المعهد فإن الروبوت المسير المسمى "فيكتور 6000"، يمكنه الغوص أعمق من المعدات الأخرى الموجودة الآن في المكان الواقع في شمال المحيط الأطلسي، ويشغله طاقم مؤلف من 25 فردا.

وأضاف أن الروبوت له أذرع يمكن التحكم فيها عن بعد لقطع كابلات أو تنفيذ مناورات أخرى تساعد في تحرير الغواصة "تيتان" إن كانت عالقة.

وأفاد أوليفييه ليفور، رئيس العمليات البحرية في معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار الذي تديره الدولة والذي يشغل الروبوت، بأن "فيكتور غير قادر على رفع الغواصة بنفسه".

لكن ليفور قال لرويترز إن الروبوت يمكنه المساعدة في ربط الغواصة التي يبلغ وزنها عشرة أطنان، بسفينة قادرة على رفعها إلى السطح.

وأشار ليفور إلى أن "فيكتور قادر على القيام بالاستكشاف المرئي باستخدام جميع معدات تصوير الفيديو المزود بها. كما أنه مزود بأذرع معالجة يمكن استخدامها لتخليص الغواصة، مثل قطع الكابلات أو أشياء من شأنها أن تعيقها في القاع".

واختفت "تيتان" وعلى متنها خمسة أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها يوم الأحد إلى موقع حطام سفينة "تايتانيك" التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، علما أن الحطام يقع على عمق نحو 3810 أمتار.





