بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على طريق مطروح

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأُصيب 3 آخرين بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق مطروح سيوة بالكيلو 126، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام والتحفظ على الجثث بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى مطروح العام، 4 جثث هامدة باسم أحمد قرنى شعبان 22 سنة، مقيم بنى سويف، ومحمد عاشور عبدالرازق 22 سنة، مقيم بنى سويف، وحسام عبد المجيد محمد 34 سنة، مقيم أسيوط، وأيمن مسعود إمام 18 سنة، مقيم بنى سويف.

كما استقبل المستشفى 3 مصابين هم: حمادة محسن نجدى 26 سنة، مقيم بنى سويف، يعاني من اشتباه كسر في اليد اليسرى واشتباه كسر في القدم اليمنى، وهانى كمال رمضان 30 سنة، مقيم بنى سويف، يعاني من اشتباه كسر بالحوض والفخذ الأيمن وجروح متفرقة في الوجه، وأحمد سامى إبراهيم 38 سنة، مقيم الجيزة، يعاني من اشتباه كسر العمود الفقرى والقدم اليسرى.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.